Кинофестиваль в Малаге - первое крупное событие в Испании с начала пандемии

С опозданием на пять месяцев, но все же открылся - Кинофестиваль в Малаге стал первым крупным событием Это, пожалуй, первое крупное культурное событие в Испании после начала пандемии. Кинофестиваль в Малаге должен был пройти еще весной, но был отложен из-за карантина. Долгое время вообще не было понятно, состоится ли он в этом году или будет перенесен на следующий, как например, Каннский фестиваль.

Однако свершилось: актеры довольны, их поклонники - чуть меньше. Если раньше здесь было не протолкнуться, то на этот раз из-за санитарных мер число зрителей было сведено до минимума.

"Я очень рада, что фестиваль в Малаге все-таки состоялся, но надо признать - атмосфера очень странная, залы почти пусты, - говорит восходящая звезда испанского кино Каролине Юсте. - Но мы должны были это сделать, чтобы донести до публики: новые фильмы по-прежнему выходят и это очень важно".

Нынешний год для киноиндустрии оказался крайне сложным. По словам Альваро Сервантеса, члена жюри фестиваля, испанский кинематограф и до пандемии находился в состоянии близком к кризисному, а сегодня особенно остро нуждается в помощи. "То, что фестиваль все-таки состоялся уже само по себе моно считать большим успехом", - считает он.

По мнению организаторов киносмотр станет первой ласточкой перед открытием других крупных культурных площадок в Испании этой осенью. Правда при условии, что пандемия не вернется второй волной.