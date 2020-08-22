"Севилья" празднует победу в Лиге Европы

Испанский футбольный клуб "Севилья" в шестой рекордный раз стал победителем Лиги Европы, обыграв в пятницу в финальном матче итальянский "Интер" со счетом 3:2. Встреча прошла в немецком Кёльне без зрителей. В составе победителей забитыми мячами отметились Люк де Йонг и Диего Карлос. У проигравших отличились Ромелу Лукаку и Диего Годин.

При этом 53-летний наставник "Севильи" Юлен Лопетеги выиграл свой первый титул в качестве главного тренера. По его словам, игроки "Севильи" заслужили эту победу.

"Я счастлив, когда мы выигрываем. Все тренеры очень усердно работают, чтобы достичь наших целей. Иногда вам удается это сделать, иногда это не получается, хотя вы и работаете так же. К счастью, на этот раз мы достигли этого. И я больше не думаю о прошлом", - сказал Юлен Лопетеги.

В связи с пандемией "Севилья" призвала своих болельщиков отметить победу дома в кругу семьи и друзей, воздержавшись от бурных празднований на городских улицах и избегая скопления людей.

Теперь испанскому клубу предстоит сразиться за Суперкубок УЕФА. Его соперникаом станет победитель финального матча Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварией", который пройдет в воскресенье.