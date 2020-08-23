Новый день протестов в Беларуси

Тысячи людей вновь вышли на улицы Минска, требуя отставку Александра Лукашенко и проведения новых выборов в Беларуси. Протесты не стихают уже две недели подряд. По словам манифестантов, страна нуждается в демократических переменах, люди устали от постоянного давления сверху.

На этом фоне Лукашенко потребовал от силовых структур с понедельника "навести порядок", выявить и задержать зачинщиков протестов. Сам он в субботу направился на военный полигон в Гродно, где вновь заявил, что волнения в стране организованы Западом и что НАТО якобы стягивает свои силы к границам Беларуси.

Тем временем главная соперница Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская по-прежнему находится в Литве. Она была вынуждена покинуть Беларусь из опасений быть арестованной. По ее словам, она не видит возможности вернуться на родину, пока у власти находится Лукашенко. "Из тюрем должны быть освобождены все политические заключенные, необходимо провести новые прозрачные выборы", - говорит Тихановская.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых вновь - на шестой срок подряд - был переизбран Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80% голосов. Однако в Беларуси многие сомневаются в объективности этой цифры. Евросоюз итогов выборов в Беларуси также не признал.