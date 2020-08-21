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Спорт

"Севилья" — шестикратный победитель Лиги Европы

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 Ольга Кепински
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"Севилья" — шестикратный победитель Лиги Европы
Авторское право  Lars Baron/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Испанская "Севилья" побила свой собственный рекорд, став шестикратным победителем Лиги Европы. В финале она одолела миланский "Интер" со счетом 3:2.

В первом тайме команды дважды обменялись голами. На 5 минуте с пенальти счет открыл бельгийский нападающий миланцев Ромелу Лукаку.

На 12 минуте "Севилья" сравняла счет благодаря Люку де Йонгу. Голландец оформил дубль на 33 минуте, но "Интер" практически сразу снова сделал счет ничейным - 2:2.

Финальную точку в матче поставил Диего Карлос на 74-й минуте.

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