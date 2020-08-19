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Спорт

"Бавария" разгромила "Лион"

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"Бавария" разгромила "Лион"
Авторское право  Miguel A. Lopes/AP
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Мюнхенская "Бавария" стала вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов. В полуфинальном матче в Лиссабоне немецкий клуб выиграл у французского "Лиона" со счетом - 3:0. В первом тайме дважды отличился полузащитник баварцев Серж Гнабри. Сначала он поразил девятку ворот Антони Лопеша после сольного прохода, а затем добил мяч в сетку в неразберихе в штрафной. На последних минутах встречи точку в разгроме поставил Роберт Левандовский точным ударом головой. За главный трофей турнира "Бавария" поспорит с другим французским клубом "Пари Сен-Жермен". Финальный матч состоится в воскресенье.

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