Велосипед служит в Брюсселе средством от коронавируса

В Брюсселе появилась новая веломагистраль. Она проходит по одной из самых оживленных и быстрых автомобильных артерий и обеспечивает доступ в центр бельгийской столицы из жилых окран и соседних городов.

Ускорить завершение проекта заставила пандемия коронавируса, когда стало необходимо разгрузить общественный транспорт, обеспечить безопасные путешествия на двух колёсах, без пробок, с соблюдением социальной дистанции.

«Внутри Брюсселя две трети поездок совершаются на расстояние менее 5 км, поэтому велосипед подходит для этого, - говорит министр мобильности города Элке ван ден Брандт. - В отличие от жителей других городов Бенилюкса, многие наши не привыкли крутить педали. А велосипед часто является очень надежной альтернативой машинам, особенно если для него выделены дорожки. Мы надеемся убедить пассажиров, что им лучше передвигаться на велосипеде. Это хорошо для них, это хорошо для здоровья и это хорошо для подвижности трафика».

Но многие водители неохотно делят дорогу с велосипедистами. Представитель крупнейшего автоклуба Touring считает, что решения об этом были приняты слишком быстро и в ущерб всей транспортной сети столичного региона:

«Такие меры и такая перепланировка были устроены без достаточных консультации, без изучения их потенциального воздействия на дорожное движение, - сказал Данни Смажи. - В результате пробки стали возникать в новых местах, а обычные заторы удлинились по сравнению с тем, что было до реконструкции ".

В хорошую погоду в Бельгиии и так всегда увеличивается количество праздно катающихся. Представитель автоклуба считает, что в долгосрочной переспективе они проиграют в соревновании с теми, кто ездит на машине по делу:

«Езда на велосипеде имеет в основном рекреационную цель - для развлечения, а не на место работы. Мы не видим увеличение числа водителей, которые оставляют машину в дома или на окраине, чтобы пересесть в седло. Мы также опасаемся, что ситуация ухудшится с наступлением зимы» .

По брюссельское правительство верит, что велосипедисты будут всё больше осваивать свои дорожки, и воздух станет чище, и как следствие, улучшится эпидемиологическая обстановка.

«Велосипедист - лучший союзник автомобилиста, потому что он не находится ни впереди, ни позади машины, и не создает пробки, - сказала министр. - Мы соблазняем автолюбителей велосипедами. Пусть они предпочтут здоровый вид транспорта, если уж поездкам в город нет альтернативы ".

В совместном заявлении союз Бенилюкс попросил Европейскую комиссию способствовать улучшению условий для велосипедистов во всех странах ЕС. Брюссель даёт пример другим столицам.