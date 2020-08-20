Гигантские картины несут благословение

В Тибете начинается национальный праздник — фестиваль Шотона. На склонах гор буддистские монахи разворачивают гигантские "танка" — традиционные тибетские картины на религиозную тематику, выполнены на ткани.
В каждом монастыре по нескольку таких полотен, но выставляют их только раз в год, на фестивале Шотона. Поэтому к монастырям сходятся тысячи людей: прикосновение к танка приносит им удачу.
В ответ прихожане одаривают монахов, в первую очередь молочными продуктами: целый месяц до Шотона монахи проводят в уединении в кельях и как можно меньше ходят по земле, чтобы случайно не раздавить насекомых, которые в изобилии появляются летом.
Другие No Comment
Самый большой в мире золотой слиток вырос в цене
Женщины на улицах Минска
Поминовение усопших на острове Нисиносима
В Амазонии снова запылали дождевые леса
Барселона: "Они навсегда останутся в нашей памяти"
Дубай: немного льда для горячей воды
Защитная маска как произведение искусства
No Comment недели: протесты, разгул стихии и домашние козлики
В Римском зоопарке помогают животным пережить жару
"Бегство дельфинов" в Дана-Пойнт
Брюссельцы облачились в защитные маски
Аквалангисты-волонтёры очищают воды Стокгольма
Бейрут: снятые беспилотником кадры разрушений
Масочный режим в Париже
Эвбея: 8 человек стали жертвами наводнений
Вулкан Синабунг выбросил 5-км столб пепла
Китайское роботакси
Самый массовый танец в мире
Бейрут: жители разбирают завалы и ищут пропавших
Австрийские актеры отправились на двухнедельный перформанс-карантин