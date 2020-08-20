Гигантские картины несут благословение

В Тибете начинается национальный праздник — фестиваль Шотона. На склонах гор буддистские монахи разворачивают гигантские "танка" — традиционные тибетские картины на религиозную тематику, выполнены на ткани.

В каждом монастыре по нескольку таких полотен, но выставляют их только раз в год, на фестивале Шотона. Поэтому к монастырям сходятся тысячи людей: прикосновение к танка приносит им удачу.

В ответ прихожане одаривают монахов, в первую очередь молочными продуктами: целый месяц до Шотона монахи проводят в уединении в кельях и как можно меньше ходят по земле, чтобы случайно не раздавить насекомых, которые в изобилии появляются летом.