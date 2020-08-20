Женщины на улицах Минска

В четверг жительницы белорусской столицы и других населенных пунктов страны в очередной раз вышли на акции протеста против Александра Лукашенко и жестокого разгона демонстраций. В руках, уже по традиции, все держали цветы. Женщины продолжают настаивать на том, чтобы авторитарный лидер страны ушел в отставку после 26-летнего правления и сфальсифицированных, по их мнению, результатов выборов, прошедших 9 августа.
65-летний Лукашенко назвал протестующих марионетками Запада и пригрозил лидерам оппозиции возбуждением уголовных дел. Кроме того он полностью отверг критику Евросоюза и призвал его руководство заниматься своими делами.
Лидеры ЕС в среду отвергли официальные результаты выборов, которые показали, что Лукашенко набрал 80% голосов, и выразили солидарность с протестующими. ЕС заявил, что готовит санкции против белорусских чиновников, ответственных за жестокие действия милиции после выборов.
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