Алексей Навальный находится в реанимации из-за отравления

Алексея Навального срочно госпитализировали из-за отравления, сейчас он находится в реанимации. Ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Экипаж сделал экстренную посадку в Омске. Политика отправили в больницу сразу после приземления. Сейчас он в бессознательном состоянии.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш. Позже она добавила, что политик пил чай в кафе в аэропорту Томска.

Telegram-канал Baza пишет, что Навальный подключен к ИВЛ. "Врачи пока не понимают, чем Навального могли отравить. Они проводят реанимационные действия, но Алексей никак не приходит в себя. Сейчас Навального отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт".

Главврач Больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский сообщил, что состояние политика оценивается как тяжелое.