Мятеж в Мали: арестованы президент и премьер

Государственный переворот в Мали — военные устроили мятеж и арестовали в Бамако президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Они доставлены на армейскую базу Кати, расположенную в 15 километрах от столицы.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил происходящее в Мали, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отвергает любые попытки антиконституционной смены власти в этой стране.

Арестованы также сын президента, несколько министров, включая глав Минфина и МИД, спикер парламента и высокопоставленные генералы. Мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Поступают сообщения о том, что в Бамако начались грабежи и беспорядки. В частности, манифестанты ворвались в один из домов сына президента.

За несколько часов до своего задержания премьер-министр Буба Сиссе выпустил от имени правительства заявление, в котором предложил мятежникам успокоиться и начать диалог.

Политический кризис в Мали в последние месяцы усилился на фоне массовых выступлений антиправительственной оппозиции. По данным правозащитников, в июле в столкновениях с силовиками погибли не менее 14 человек.

В среду на экстренном заседании ситуацию в Мали обсудит Совбез ООН.

Представители оппозиционных движений в Мали заявляют, что ничего не знали о готовящемся военном мятеже.