"Лион" в полуфинале Лиги чемпионов. Вслед за "Ювентусом" французы выбили из турнира "Манчестер Сити". Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3-1.

На 25-й минуте "Лион" вывел вперед Максвель Корне. Во второй половине матча хавбек "Сити" Кевин Де Брёйне сравнял счет. Шанс англичанам не оставил вышедший на замену Мусса Дембеле, оформивший дубль.

@Я не смог провести моих ребят в полуфинал. Они вылетают из турнира на этой стадии уже третий сезон подряд. Думаю, они снова должны попытаться пробиться дальше, они это заслужили. На этот раз не получилось. Но в жизни так всегда: вы снова поднимаетесь и идете вперед", - отмечает главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Итак, определились полуфинальные пары Лиги чемпионов. Это команды только из Франции и Германии. 18 августа за первую путевку в финал поспорят "Лейпциг" и "ПСЖ. 19-го "Лион" встретится с "Баварией".

Решающий поединок состоится 23 августа.