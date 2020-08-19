Светлана Тихановская призывает лидеров европейских стран не признавать официальные результаты выборов в Беларуси. Она записала видеообращение к политикам, которые в среду проводят виртуальный экстренный саммит ЕС, посвящённый ситуации в Беларуси:

"Уважаемые лидеры Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права".

Ещё две недели назад главы европейских МИДов обсуждали возможное введение санкций против белорусского руководства: политиков, ответственных за подтасовку результатов голосования, и силовиков, ответственных за жестокое подавление протестов.

Однако в действенность санкций многие не верят: в частности, подавший прошение об отставке посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня:

"Я против экономических санкций. Они не сработали с Саддамом Хусейном, они не сработали с Беларусью. Экономические санкции влияют на людей. Конечно, политическая поддержка необходима, но белорусы сами должны принимать решения".

Накануне в Минске было объявлено о создании Координационного совета, который должен, по замыслу его создателей, организовать "мирную передачу власти через диалог".

Однако Александр Лукашенко пока не высказывает готовности к переговорам и не разделяет мнения оппозиции о том, что он потерял легитимность. Создание Координационного совета он назвал попыткой захвата власти и заявил, что будут приняты адекватные меры.