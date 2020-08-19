Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Республика Беларусь

"Поддержать пробуждение Беларуси"

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
"Поддержать пробуждение Беларуси"
Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Светлана Тихановская призывает лидеров европейских стран не признавать официальные результаты выборов в Беларуси. Она записала видеообращение к политикам, которые в среду проводят виртуальный экстренный саммит ЕС, посвящённый ситуации в Беларуси:

"Уважаемые лидеры Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права".

Ещё две недели назад главы европейских МИДов обсуждали возможное введение санкций против белорусского руководства: политиков, ответственных за подтасовку результатов голосования, и силовиков, ответственных за жестокое подавление протестов.

Однако в действенность санкций многие не верят: в частности, подавший прошение об отставке посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня:

"Я против экономических санкций. Они не сработали с Саддамом Хусейном, они не сработали с Беларусью. Экономические санкции влияют на людей. Конечно, политическая поддержка необходима, но белорусы сами должны принимать решения".

Накануне в Минске было объявлено о создании Координационного совета, который должен, по замыслу его создателей, организовать "мирную передачу власти через диалог".

Однако Александр Лукашенко пока не высказывает готовности к переговорам и не разделяет мнения оппозиции о том, что он потерял легитимность. Создание Координационного совета он назвал попыткой захвата власти и заявил, что будут приняты адекватные меры.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube