Лукашенко обвинил оппозицию в намерении разорвать связи с Россией

В Минске несколько десятков человек собрались у следственного изолятора, где до вторника находился оппозиционный блогер Сергей Тихановский, чтобы потребовать его освобождения.

Жена Тихановского Светлана, кандидат в президенты Республики Беларусь и главная соперница Александра Лукашенко, по случаю дня рождения мужа записала новое видеообращение, в котором призвала белорусов «не сидеть, а сделать все, чтобы жить в стране для жизни».

Тем временем все больше трудовых коллективов объявляют забастовку в знак протеста против официальных результатов выборов и полицейского насилия. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) заявил, что рабочие ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», ОАО «Мозырский НПЗ» создают стачечные комитеты.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил во вторник, что предлагаемый оппозицией выход страны из всех интеграционных проектов с Россией уничтожит страну экономически. Речь идет о программе, опубликованной во время избирательной кампании по-белорусски на сайте «проекта реформ единого кандидата от оппозиции "Беларусь для жизни, реформы ради людей"». Среди прочего программа предлагала сделать белорусский язык единственным государственным. Ссылка на этот проект реформ была опубликована на сайте Светланы Тихановской. Русский текст программы был опубликован на сайте «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». Ни один из этих сайтов не был доступен во вторник 18 августа.

В ответ на комментарий Лукашенко соратница Тихановской Мария Колесникова заявила агентству «Интерфакс», что вопрос выход страны из союзных структур с Россией оппозицией не обсуждается. Один из членов Координационного совета белорусской оппозиции юрист Максим Знак сообщил на пресс-конференции, что совет «не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти». «Попыткой захвата власти» называл создание Координационного совета президент республики Александр Лукашенко.