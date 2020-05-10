Германия: нападавший на турецкие магазины был сторонником ИГИЛ

В Германии подозреваемый в нападениях на турецкие магазины оказался сторонником террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщили представители правоохранительных органов страны. Инциденты произошли в Баварии, в городе Вальдкрайбург. В апреле злоумышленник разбил камнями окна магазинов и совершил поджог овощной лавки. Пострадали шесть человек.

Двадцати-пяти летний мужчина объяснил свои поступки ненавистью к туркам. Власти не уточнили были ли у него пособники или сочувствующие.

Во время ареста у парня были изъяты самодельные бомбы. В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Подозреваемый - гражданин Германии, его родители - турецкие иммигранты.