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Германия

Германия: нападавший на турецкие магазины был сторонником ИГИЛ

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 Ирина Александрова
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Германия: нападавший на турецкие магазины был сторонником ИГИЛ
Авторское право  DEZDF
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В Германии подозреваемый в нападениях на турецкие магазины оказался сторонником террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщили представители правоохранительных органов страны. Инциденты произошли в Баварии, в городе Вальдкрайбург. В апреле злоумышленник разбил камнями окна магазинов и совершил поджог овощной лавки. Пострадали шесть человек.

Двадцати-пяти летний мужчина объяснил свои поступки ненавистью к туркам. Власти не уточнили были ли у него пособники или сочувствующие.

Во время ареста у парня были изъяты самодельные бомбы. В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Подозреваемый - гражданин Германии, его родители - турецкие иммигранты.

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