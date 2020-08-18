Предвыборный съезд демократов в виртуальном пространстве

В США открылся съезд Демократической партии, задача которого — определить программу перед ноябрьскими президентскими выборами и официально утвердить Джо Байдена единым кандидатом в борьбе против Дональда Трампа.

Неделю назад Джо Байден объявил, что будет баллотироваться в паре с Камалой Харрис, которая таким образом стала первой в истории темнокожей женщиной-кандидатом в вице-президенты.

Съезд начался с выступления брата Джорджа Флойда, который объявил минуту молчания в память о погибшем афроамериканце.

В поддержку Байдена выступили его прежние оппоненты по праймериз и видные функционеры демократической партии.

Мишель Обама, первая леди США в 2009-2017 гг.

"Я знаю Джо, он очень достойный человек, ведомый верой. Он был потрясающим вице-президентом. Он знает, как спасать экономику, побеждать пандемию и руководить страной. А ещё он умет слушать. Он говорит правду и доверяет науке".

Наряду с борьбой против расизма, пандемия — одна из важнейших тем для обсуждения. Формально съезд проводится в Милуоки, крупнейшем городе штата Висконсин, но из-за коронавируса площадок несколько, и всё мероприятие проходит дистанционно: в форме телеконференций и прямых трансляций.

Американские аналитики считают, что именно спорные действия Трампа в ответ на пандемию и движение BLM принесли Байдену симпатии избирателей, которым до того бывший вице-президент не был избалован.

По последним опросам, Байден опережает Трампа на 5-6%.