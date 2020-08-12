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США

Байден назвал кандидата в вице-президенты

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 Вероника Доваль
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Байден назвал кандидата в вице-президенты
Авторское право  Meg Kinnard/Copyright 2015 The Associated Press. All rights reserved
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Джозеф Байден, кандидат на пост президента США от Демократической партии, во вторник выдвинул сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента. Если Байден одержит победу на президентских выборах в ноябре этого года, Харрис станет первой в истории страны темнокожей женщиной в этой должности.

О своем решении Байден сообщил в соцсетях, охарактеризовав Харрис как "бесстрашного борца, защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих в стране".

Со своей стороны, американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвижение сенатора Камалы Харрис является самым удачным развитием событий для республиканцев. Вместе с тем он подчеркнул, что удивлен выбором Байдена, потому что Харрис очень плохо выступила на праймериз Демократической партии.

Дональд Трамп, президент США: "Она была очень неуважительна по отношению к Джо Байдену, трудно найти другого человека с таким неуважением. Во время дебатов, первичных дебатов демократов, она говорила ужасные вещи о Сонном Джо".

Ранее 55-летняя Харрис ямайско-индийского происхождения претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но в декабре прошлого года сообщила о выходе из предвыборной гонки и позже заявила о поддержке Байдена. Она не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы. По мнению американских СМИ, харизматичная Харрис поможет Байдену мобилизовать афроамериканских избирателей в ключевых штатах.

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