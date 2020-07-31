Американское всеобщее голосование состоится в срок

В США очное голосование будет проходить - об этом говорят эпидемиологи - на фоне новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

Высказывалась идея шире внедрить голосование по почте. Президент, который баллотируется вторично, заявил, что этот способ может привести к "самым сфальсифицированным результатам" и предложил отложить выборы.

Позднее Трамп свои слова дезавуировал: "Это мои ощущения - я не хочу откладывать дату голосования. Но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы прошло три месяца, и потом, откуда не возьмись, выплыли бюллетени, которые поставят под сомнения уже имеющиеся результаты. А это очень вероятно. Это просто здравый смысл. И все, у кого он есть, понимают, что ситуация может развиваться в этом направлении".

Для того, чтобы перенести дату выборов, пришлось бы менять федеральное законодательство, действующее с 1845-го года, что, в свою очередь, потребовало бы одобрения в обеих палатах Конгресса США, а затем подписания этого законопроекта Трампом.

В текущей внутриполитической реальности такой сценарий, как подчеркивается, практически неосуществим.