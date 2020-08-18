Закрыт старейший угольный карьер Великобритании

В Великобритании закрывается старейшее и одно из последних в стране угледобывающих предприятий: разрез Брэдли в графстве Дарем действовал почти два века и в последнее время выдавал по 150 тысяч тонн в год. Однако доходность стала падать, а планы увеличить прибыль столкнулись с противодействием.

Алан Мэйман, шахтёр:

"Я просто подавлен. Это, видимо, последняя угольная шахта, на которой я работаю — ведь больше их особо и не осталось".

В Великобритании действуют лишь несколько небольших шахт и открытых карьеров, таких как Брэдли. Последняя глубокая шахта страны закрылась пять лет назад.

Руководство утверждает, что в Брэдли запасы угля ещё есть, и предприятие может вновь стать прибыльным, если расширить масштабы добычи. Но против этого выступили природозащитники и выиграли дело в суде.

Джессика Мэддисон, эко-активистка:

"Мы не можем продолжать погоню за прибылью за счёт наших жизней. Нам придётся отказаться от этого и сделать всё возможное, потому что на кону — жизнь на Земле. Экономика не будет ничего значить на мёртвой планете".

Власти Великобритании взяли на себя обязательство отказаться от угольной энергетики к 2025 году. Пока ежегодные потребности оцениваются в 8 миллионов тонн и покрываются импортом из России и США.