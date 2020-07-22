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Бизнес

"Зеленое электричество" на первом месте в энергобалансе Евросоюза

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 Мария Горковская
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"Зеленое электричество" на первом месте в энергобалансе Евросоюза
Авторское право  Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Солнце, ветер и вода вместо угля и газа. Впервые в истории "зеленое электричество" на первом месте в энергобалансе Евросоюза. Cегодня этот показатель равен 40%. Из ископаемого топлива по-прежнему производится 34% электроэнергии. Но ее выработка на угольных станциях снизилась в 2019 году на рекордные 24%. Освободившуюся нишу газ восполнил лишь частично: здесь отмечен прирост около 12%.

Как результат, выбросы углекислого газа в энергетическом секторе резко сократились.

В то же время, соскочить с "угольной иглы" удалось не всем странам-членам ЕС. Если Швеция и Австрия закрыли свои последние станции в марте, то Польша за первые шесть месяцев 2020 года произвела из угля столько же элекроэнергии, сколько остальные государства ЕС вместе взятые, не считая Германию.

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