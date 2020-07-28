ЕС будет меньше платить Польше за отказ от угля

Переход от ископаемого топлива к более чистым источникам энергии является главной целью Европейского зелёного соглашения, на которое выделялись значительные средства. Но теперь приоритетом Евросоюза становится восстановление после пандемии.

На днях его лидеры сократили размер финансовой помощи таким угледобывающим регионам, как польская Силезия. Горнякам давно уже объявили, что шахты будут постепенно закрыты. Но их профсоюз предупреждает, что на это потребуется не менее 15 лет, и помощь отрасли нужно увеличить, иначе прозойдёт социальная катастрофа.

"Ликвидация горного дела в Польше означает ликвидацию Силезии, - сказал заместитель главы профсоюза ”Август '80” Рафал Едвабны. - Это будет означать, что за воротами своих предприятий окажутся десятки тысяч шахтёров. А каждый из них обеспечивает 4-6 рабочих мест на других производствах и в сфере услуг по всей Силезии".

Польша остаётся в Евросоюзе на втором месте по добыче угля, но уступает таким внешним конкурентам, как Россия. Вице-мэр города Руда Шленска всё ещё рассчитывает, что субсидии из Брюсселя помогут перепрофилировать производство, обучить шахтеров другим профессиям и улучшить экологическую обстановку.

"Я настроен оптимистично, надеюсь, что обещанные миллиарды евро дойдут до нас, и мы сможем их хорошо потратить, - сказал Михал Пьерончик. - По-моему, наше население уже понимает, что всем нам нужно заботиться об экологии, мы хотим дышать свежим воздухом, хотим потреблять чистую энергию и больше не ходить в подвал за углём".

Еврокомиссия предлагала создать в рамках Восстановительного плана "Фонд справедливого перехода" в размере 40 млрд евро для таких переходящих на чистые технологии стран, как Польша. Но Совет ЕС обещает на это только 17,5 млрд.

Многие депутаты Европарламента намерены добиваться увеличения этой суммы. Социал-демократ из Португалии призывает правительства использовать для перехода на возобновляемые источники энергии и другие средства:

"Европа должна направлять деньги на свои приоритеты, - сказал Педру Маркеш. - И если декаборнизация является таким приоритетом для всех европейцев, то не надо жалеть на это ресурсов, будь то Фонд справедливого перехода, индивидуальные вклады отдельных стран-членов, Фонд сплочённости или средства для более зелёной сельскохозяйственной политики".

Деньги из фонда справедливого перехода получат все страны ЕС, но больше других восточневропейские — Польша, Румыния и Чешская республика. Крупные транши поступят также Германии, Италии и Франции.

Но Польша до сих пор не разделяет общеевропейскую цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Сотрудник экологической организации Greenpeace призывает оказать на неё давление:

"Загрязняющие отрасли не должны больше получать деньги, - сказал Себастьян Манг. - Страны ЕС договорились в 2009 году прекратить субсидирование ископаемого топлива, но правительства продолжают выделять на это деньги".

Евросоюз надеется, что нашествие коронавируса вскоре перестанет привлекать к себе главное внимание. В Плане восстановления указано, что 30% всех расходов должны быть направлены на борьбу с изменением климата и ликвидацию его социально-экономических последствий.