Убийство Рафика Харири: приговор 15 лет спустя

Приговор 15 лет спустя, в отсутствие всех четырёх подозреваемых, должен вынести в этот вторник Спецтрибунал по Ливану. На оглашении в Нидерландах результатов расследования по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири будет присутствовать его сын Саад, также бывший глава правительства, лидер движения "Аль-Мустакбаль". После вынесения приговора он намерен сделать заявление.

Взрыв заминированного грузовика на пути автоколонны Рафика Харири 14 февраля 2005 года в Бейруте, в результате которого 22 человека погибли и более 220 получили ранения, потряс страну. За четыре месяца до того Рафик Харири ушёл в отставку с поста главы правительства и возглавил оппозицию, которая требовала вывода с территории Ливана сирийских войск.

"Приговор должен стать посланием о том, что в Ливане и других странах Ближнего Востока существует организация, которая до сих пор использовала политическое убийство как способ подчинить страну", - прокомментировал событие Марван Хамаде, известный ливанский журналист и политик, который сам в октябре 2004 года чудом избежал покушения.

Похороны Рафика Харири 16 февраля 2005-го превратились в многотысячную антисирийскую демонстрацию: попрощаться с ним вышли до 200 тысяч человек разного вероисповедания, процессия растянулась на три километра. Многие в стране и за рубежом не сомневались, что за убийством стоят Дамаск, Тегеран и шиитская организация "Хехболлах", выступающая за создание в Ливане исламского государства по подобию Ирана.

Под давлением внутренних политических сил и международного сообщества в апреле того же 2005 года последние сирийские солдаты покинули ливанскую землю после 29-летнего присутствия. При этом ни одного из четырёх обвиняемых не будет сегодня на скамье подсудимых.

Международная судебная инстанция, созданная ООН и правительством Ливана, должна была вынести приговор 7 августа. Но его оглашение было решено отложить "в память о многочисленных жертвах" взрыва в порту Бейрута тремя днями ранее.