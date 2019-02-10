Иран обсуждает поставки оружия Ливану и "Хезболле"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приехал в Бейрут для переговоров о поддержке Ливана, в частности, о поставках иранского оружия. В программе визита — встречи с руководством республики и организации «Хезболла», признанной террористической в ряде стран мира.
Ранее на встрече с сирийским министром иностранных дел Валидом Муаллемом Зариф заявлял о намерении Тегерана оказать широкую поддержку Дамаску. Речь шла о восстановлении страны, а также о желании Ирана защитить Сирию от наиболее серьёзных угроз, к которым глава МИД Ирана отнёс терроризм и политику Израиля.