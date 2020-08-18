"Виновен в убийстве Рафика Харири"

Бывший глава ливанского правительства Саад Харири слушает приговор по делу об убийстве своего отца - экс-премьера страны Рафика Харири. После многолетнего расследования Спецтрибунал по Ливану в нидерландском Лейдсендаме, созданный при содействии ООН, признал виновным Салима Джамиля Айаша, члена шиитской организации "Хезболлах". Трое других подозреваемых в причастности к нападению, которое в 2005 году потрясло весь Ближний Восток, были опраданы.

"Участие в подготовке взрыва было действием, которое могло привести к гибели людей. Это равносильно попытке умышленного убийства с преднамеренным использованием взрывчатых веществ. Хотя г-н Айяш действовал не в одиночку, он сыграл важную роль в операции против г-на Харири", - сказал председательствующий судья Дэвид Ре.

Суд признал Салима Айаша виновным по пяти пунктам, в том числе в причастности к организации взрыва заминированного грузовика террористом-смертником, в результате которого погиб экс-премьер, в умышленном убийстве Рафика Харири и ещё 21 человека, а также в попытке убийства 226 (речь идёт о раненых во время теракта). Личность смертника, который привел в действие бомбу, Спецтрибунал установить не смог, равно как и доказать причастность к убийству Сирии и "Хезболлах".

"Суд вынес решение, и от имени семьи покойного премьер-министра Рафика Харири, от имени семей других мучеников и жертв, мы принимаем решение суда", - сказал Саад Харири.

Его отец в своё время был самым выдающимся суннитским политиком Ливана и считался западником. Гибель Рафика Харири расколола страну. Приговор Айашу, который будет вынесен позже, может ещё больше усилить напряжённость в Ливане, где после взрыва в Бейруте возросло общественное недовольство правящей элитой страны.