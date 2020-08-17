В Амазонии снова запылали дождевые леса

В Амазонии, в бразильском штате Пара, в районе поселка Нову-Прогресу горят дождевые леса. По данным полиции, пожары специально разожгли злоумышленники. Как свидетельствуют данные бразильских властей, за последние 12 месяцев скорость уничтожения девственных лесов Амазонии достигла максимального показателя за последние 14 лет. За эти месяцы площадь лесов потеряла 9205 кв. м. Это на 34% больше, чем в предыдущем году. В прошлом году масштаб лесных пожаров в Амазонии привлек внимание всего мира.