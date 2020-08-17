Александр Лукашенко: "Под давлением не уйду"

Александр Лукашенко не уйдет с президентского поста под давлением, а полномочия готов передать только после принятия новой конституции. Об этом белорусский президент заявил, выступая в понедельник перед рабочими Минского завода колёсных тягачей.

Сюда Лукашенко доставили на вертолете. Поддержать бастующих рабочих завода пришли сотни коллег с электротехнического и тракторного заводов столицы. Общение главы государства, чьё переизбрание оспаривает оппозиция и участники уличных манифестаций, с собравшимися оказалось непростым:

- Вы, рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента, - заявил Александр Лукашенко.

- Нет! - донеслось в ответ.

- Уходи! - стали скандировать бастующие.

- Самое страшное в жизни - это предательство, - заявил затем Лукашенко. - Спасибо! Я сказал всё, можете теперь кричать "Уходи!"

Накануне десятки тысяч человек приняли участие в массовом шествии "За свободу!" в Минске. Собравшиеся на митинг у стелы "Минск - город-герой" обвиняли власти в подтасовке голосов во время прошедших 9 августа президентских выборов и осуждали применение силы против манифестантов.

В понедельник депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Лукашенко персоной нон грата. "Достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской", - говорится в их заявлении.

"Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю, - заявила Тихановская в новом обращении к сторонникам в понедельник. - Я абсолютно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера".

В минувшие выходные Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным по телефону ситуацию внутри и вокруг Беларуси. Стороны согласились, что нельзя допустить, чтобы сложной ситуацией в республике воспользовались "деструктивные силы", сообщили в Кремле.

Мнение российского политолога, генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова: "Эта идея использования возможной помощи со стороны России используется президентом Беларуси и для оказания давления на оппозицию. То есть фактически оппозиции предъявляется ультиматум: либо вы договариваетесь со мной, либо, по моей просьбе, в наш спор вмешается Россия".

По данным белорусского МВД, в понедельник в изоляторах временного содержания оставались

122 человека, задержанные после несанкционированных манифестаций последней недели. С минувшего воскресенья задержаны более 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и демонстрантов. Двое манифестантов скончались.