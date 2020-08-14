Забастовка против Лукашенко

Работники целого ряда белорусских предприятий объявили забастовку. Они требуют прекратить насилие и признать победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на прошедших президентских выборах.

Среди предприятий, которые участвуют в акции, — МАЗ, БелАЗ, Белорусский металлургический завод. На призыв провести всеобщую республиканскую забастовку откликнулись работники минского метро и филармонии.

Призывы к всеобщей забастовке звучат уже несколько дней. Накануне к уличным акциям протеста присоединились медики — они рассказывают о тяжёло раненных в результате действий силовых структур при разгоне манифестаций. Многих унижали и истязали в отделах милиции, в изоляторах и при этапировании. Это подтверждают те, кто только освободился. Крики избиваемых за стенами одного из изоляторов слышали минчане, которые пришли, чтобы узнать о судьбе своих родных.

Когда на фоне протестов и угроз международных санкций начали массово освобождать задержанных и арестованных, замглавы МВД Александр Барсуков посетил один из крупнейших изоляторов столицы. Он заявил, что ни над кем из арестованных не издевались.

Министр внутренних дел Юрий Караев публично извинился за милицейское насилие в отношении случайных прохожих и журналистов, попавших, цитата, “под раздачу”.