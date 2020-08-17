Барселона: "Они навсегда останутся в нашей памяти"

Мэрия Барселоны организовала в понедельник акцию в память о жертвах терактов 2017 года. В ходе памятного мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память 16 погибших и возложили белые гвоздики на улице Рамбла к тому месту, где фургон сбил насмерть людей три года назад. В церемонии приняли участие 50 родственников жертв, а также пострадавшие в ходе нападения, представители властей Испании и Каталонии. Манифестация продолжалась недолго и при соблюдении санитарных мер. "Три года [прошло] после терактов в Барселоне и Камбрильсе, - написал в "Твиттере" глава правительства Испании Педро Санчес. - Перед лицом террористического варварства наш ответ - единство. Мы помним о жертвах, они навсегда останутся в нашей памяти".

Ход церемонии нарушили лишь несколько голосов, утверждавших, что "знают всю правду". Это лозунг кампании, которую ведёт отец погибшего на Рамбла 3-летнего ребёнка. Он требует, чтобы власть признала, что глава исламистской ячейки, совершившей тройной теракт в Барселоне и окрестностях в 2017 году, он же имам Риполя, был информатором испанских спецслужб. Спецслужбы всё отрицают; парламент отказывается от расследования. 17 августа 2017 года на оживлённой туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе, на юге автономии, пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный барселонскому. Жертвами нападений стали 16 человек, около 140 пострадали. Барселонский террорист был ликвидирован 21 августа, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В начале июля Национальная судебная коллегия Испании согласилась начать слушания в отношении трёх предполагаемых членов террористической ячейки. Прокуратура Испании просит до 41 года лишения свободы для обвиняемых в организации терактов в Каталонии.