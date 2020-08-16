Дубай: немного льда для горячей воды

В условиях высоких летних температур компания Emirati "Gulf Ice Factory and Modern Ice Factory (G&M) доставляет целые блоки льда в дома жителей Дубая, чтобы охладить воду в их частных бассейнах.

Представитель компании говорят, что с апреля этого года спрос на их услуги резко вырос : из-за карантина , объявленного в связи с пандемией, люди реже выходят на улицу и больше времени проводят дома. а зщначит и больше заботятся о своём повседневном комфорте дома.

Количество поставляемых блоков зависит от того, на сколько градусов хотят клиенты снизить температуру воды: с 38-ми до 30-ти или с 30-ти до 25-ти. Вода остаётся более прохладной довольно продолжительное время, и одной поставки достаточно, чтобы провести к примеру выходные в компании друзей.