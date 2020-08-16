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Бельгия

Брюссель: световое шоу вместо цветочного ковра

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 Мария Горковская
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Брюссель: световое шоу вместо цветочного ковра
Авторское право  AFP
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Из-за коронавируса в этом году жители и гости Брюсселя не увидят традиционного цветочного ковра на Гран-плас. По решению городских властей, благоухающие бегонии уступили место свету и музыке, на стенах ратуши и Дома короля на главной площади бельгийской столицы ожили гигантские картины.

Еще несколько недель назад здесь высвечивались слова благодарности врачам, а также менее заметным героям времен пандемии - почтальонам и продавцам, полицейским и дворникам.

Наслаждаться ярким световым шоу можно каждый день с наступлением темноты до конца августа.

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