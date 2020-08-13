"Бегство дельфинов" в Дана-Пойнт

"Бегство дельфинов" уже не первый раз наблюдали те, кто оказался в калифорнийском городке Дана-Пойнт (здесь находится известный на весь мир Центр наблюдения за дельфинами и китами). Около 300 особей на высокой скорости выпрыгивали из воды, стремительно двигаясь в известном им одним направлении. Точная причина "панического бегства" дельфинов неизвестна, специалисты считают, что они могут мчаться таким образом в поисках еды или чтобы встретиться с другой стаей. "Прыжки из воды - самый быстрый способ передвижения дельфинов, потому что в воздухе меньше сопротивления, чем в воде", - объясняют в опубликованном видео сотрудники Dana Point Dolphin & Whale Watching Safari. По их данным, в это время года у млекопитающих больше детёнышей, чем обычно, что и приводит к такому впечатляющему способу передвижения. Дана-Пойнт - место с самой высокой концентрацией дельфинов на планете.
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