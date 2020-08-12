Лукашенко призывают остановить насилие

"Насильно мил не будешь!" - под таким лозунгом сотни женщин в белых одеждах и с цветами в руках собрались в центре Минска на акцию в поддержку мирного протеста против итогов президентских выборов.

В так называемые "цепи солидарности" в среду белорусы выстраивались и в других городах по всей стране. Главное требование - прекратить полицейское насилие и освободить задержанных манифестантов. Их число за трое суток протестов приблизилось к шести тысячам.

"Основы всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы - значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: надо устроиться на работу", - сказал действующий президент республики Александр Лукашенко.

Власти возлагают ответственность на оппозицию, утверждая, что она причастна к организации беспорядков и подначивает демонстрантов проявлять агрессию в отношении правоохранителей.

Тем временем, премьер-министр Чехии в ходе встречи с госсекретарём США сообщил о том, что "шокирован происходящим в Беларуси". Андрей Бабиш выразил надежду на то, что Европейский Союз введёт санкции против Лукашенко.

"Мы наблюдали за выборами, которые нас очень беспокоили. Их нельзя назвать свободными и справедливыми. Мы глубоко обеспокоены ситуацией, потому что нас волнует судьба народа Беларуси. Мы хотим, чтобы белорусский народ имел те свободы, которые он требует и которые отвечают его интересам", - в свою очередь, заявил Майкл Помпео.

С призывом прекратить преследования оппозиции, демонстрантов и журналистов, обратился к Лукашенко ряд европейских стран. Глава МИД Эстонии предложил включить этот вопрос в повестку дня заседания Совбеза ООН. Его литовский коллега выступил за проведение в Беларуси новых президентских выборов, назвав воскресное голосование "недемократичным".