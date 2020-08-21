Беларусь: репрессии, страх и "моя хата с краю"

Рабочие белорусских предприятий, выступающие против фальсификации результатов президентских выборов, продолжают попытки достучаться до властей.

Анатолий Бокун, сопредседатель забастовочного комитета, "Беларуськалий": "Мы отстаиваем права на свободу слова, на свободу выбора, на нашу свободу собраний".

В четверг бастующие шахтеры "Беларуськалия" собрались, чтобы поговорить о будущем движения, которое столкнулось с жестким давлением со стороны властей.

Роман Бондаровец, шахтер, член забастовочного комитета, "Беларуськалий": "Сегодня у нас пропал человек. Он не выходит на связь уже четыре часа. В Солигорском РОВД нам уже дали информацию, что здесь его нет. Ну вот, начинается давление, скажем так. Опять начинают пропадать люди".

Многие рабочие государственных предприятий, традиционно считавшиеся преданным электоратом Александра Лукашенко, на этот раз выступили против него. Они не верят результатам прошедших выборов, которые позволят бессменному президенту продлить свое нахождение у власти на очередной срок.

Беларусь погрузилась в серьезный кризис. Общество раскололось на несколько лагерей - кто-то устал терпеть и не хочет больше молчать, а кто-то предпочитает вообще ни во что не вмешиваться.

"Я ничего не знаю. Даже не интересуюсь!!! Понимаете? Мне это не надо!", - говорит продавец местного магазина.

Солигорск расположен примерно в 100 км к югу от Минска. В этом шахтерском городе отражается сложная картина происходящего в стране. Многие друг друга знают и недоумевают, как Лукашенко мог набрать на выборах 80% голосов, если они за него не голосовали. Бастующим авторитарный лидер заявляет, что если они оставят свои рабочие места, то туда наберут других - даже из соседних стран.

Несмотря на неожиданный всплеск гражданской активности на 27-м году правления Лукашенко среди части избирателей царит явная апатия - смесь смирения и внутреннего страха.

Некоторые местные жители покупают в магазинах фотографии президента: кто-то считает, что если повесить это изображение в кабинете, то оно будет действовать на посетителей устрашающе.

"Личного присутствия не надо.. Один его вид уже пугает людей", - говорит покупательница книжного магазина.

Сколько продлится кризис в Беларуси, сказать сложно. Но после десятилетий "режима тишины", когда голоса белорусов никто не принимал во внимание, многие уже просто утратили способность высказываться.