В Бельгии запрещают однодневный пляжный туризм

Запретить однодневный пляжный туризм - такое решение приняли мэры нескольких прибрежных городов Бельгии. Из-за жары сюда хлынули тысячи желающих окунуться в море; многие из них не соблюдали социальную дистанцию, а на призывы полиции к порядку ответили потасовками.

После того, как 8 августа на пляже курортного города Бланкенберг произошла драка, и местная полиция была вынуждена вызвать на помощь подкрепление, бургомистр запретила поездам останавливаться на городском вокзале с 9.00 до 16.00 часов.

Накануне в ходе дебатов в парламенте министр внутренних дел Питер де Крем счёл нужным вступиться за сограждан: "Хотел бы вступиться за право людей в свой выходной отправиться на побережье. Тот факт, что мы - однодневные туристы, ещё не делает из нас террористов", - заявил он.

В брюссельском пригороде Моленбек к запрету мэров курортных городов отнеслись противоречиво: "Для тех, кто живет в некотором отдалении от моря и не может позволить себе продолжительный отпуск, это решение означает отказ в возможности провести хотя бы один день на природе, - говорит Тьерри Дюпьеро, член общественной организации Бельгийская лига семей. - Оно вопринимается как несправедливость, социальная несправедливость, и даже как классовая мера"...

В ответ мэр другого бельгийского курорта Кнокке-Хейст Леопольд Липпенс представляет свои аргументы: "Нам не нужно количество, нам нужно качество, а качество жизни гарантировано тем, что все приезжающие сюда следуют правилам и законам. Тем же, кто этого не делают, нет здесь места".

С этой среды, в связи с ухудшением эпидемической обстановки, в Брюссельском столичном регионе ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. За последнюю неделю число заражённых коронавирусом здесь достигло 50 на 100 тысяч жителей.