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Франция

Французы сдают COVID-тест на пляже

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 Ольга Кепински
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Скрининг-центр на пляже Аркашона
Скрининг-центр на пляже Аркашона   -   Авторское право  Screengrab from AFP Video
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Сделать тест на COVID-19 перед тем, как принимать солнечные ванны на пляже или в ожидании поезда: теперь это возможно на одном из главных курортов Атлантического побережья Франции — в Аркашоне.

Два передвижных скрининг-центра расположились в двух стратегически важных местах: на пляже Маленькая Ницца в Ля Тест-де-Буш — одном из самых популярных мест отдыха — и на железнодорожном вокзале.

Тестирование на коронавирус в общественных местах — вынужденная мера в условиях роста случаев заражения в департаменте Жиронда.

Тест на коронавирус — бесплатный. Требуется лишь номер социального страхования. Результат — через 1-2 дня.

Всего во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом скончались более 30 тысяч человек. Число зараженных превышает 180 тысяч , более трети из них на данный момент находятся в активной фазе заболевания.

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