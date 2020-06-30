Пляжи под электронным присмотром

Городские пляжи Барселоны вновь наполнились отдыхающими. Но купаться и загорать они могут только под зорким присмотром камер наружного наблюдения. Автоматизированная система электронного слежения позволяет засекать нарушения социального дистанцирования пригревшимися на солнце купальщиками. О чем немедленно узнают полицейские власти.

«В тех частях пляжа, куда приходит больше всего людей, мы установили барьеры и проходные пункты. Когда сенсоры фиксируют переполненность пляжей, мы эти проходы закрываем», – рассказывает менеджер проекта Барселонского городского института информационных технологий.

Как вспоминает Марк, в этих из самых жарких июньских дней им пришлось закрыть сразу 4 пляжа из-за чрезмерного наплыва желающих окунуться. Там, где не справляется техника, помогают бдительные граждане. Так 13 июня на то, что люди загорают слишком близко друг от друга внимание обратил корреспондент агентства «Ассошиэйтед Пресс», опубликовав разоблачительную фотографию у себя в «Твиттере».