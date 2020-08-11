Тихановская объяснила бегство из Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала во вторник второе обращение, в котором призвала белорусов "не выходить на площади". "Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала она.

Ранее на платформе Youtube появилось видеообращение, в котором Тихановская подтвердила свой отъезд из страны, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.

"Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни [избирательный] штаб, ни Сергей (Тихановский, супруг) никоим образом на него просто не могли повлиять", - заявила Тихановская.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, вы знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - добавила она.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник через пункт пропуска "Котловка". По словам ее доверенного лица Ольги Ковальковой, туда ее вывезли белорусские власти, и это позволило освободить начальника штаба Тихановской Марию Мороз. Ее задержали накануне выборов.

Светлана Тихановская отказалась признать официальные итоги президентских выборов и отправилась подавать жалобу в Центризибрком. Там она провела несколько часов, а затем покинула здание и пропала из поля зрения.

Перед каким именно выбором ее поставили, оппозиционный кандидат не сообщила.