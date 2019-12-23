"Северный поток-2": Россия ответит на санкции США

Москва пообещала "не оставить без взаимности" санкции Вашингтона против строительства трубопровода "Северный поток - 2". В Кремле заявили, что "ответные меры будут приняты, исходя из национальных интересов".

Ограничительные меры против европейских компаний, участвующих в строительстве, прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров:

"Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности - я думаю, ни одна страна в мире уже теперь не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединённые Штаты, то их бросят в любой момент".

Германия выразила сожаление в связи со вступлением в силу американских санкций, назвав их "вмешательством в свои внутренние дела":

"Мы будем вести дальнейшие переговоры, отвергая эту практику экстерриториальных санкций", - заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Несмотря на санкции, прокладку "Северного потока-2" в зимние месяцы Берлин одобрил.

Трубопровод проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, которую контролирует российский "Газпром", заявила, что продолжит работать над скорейшим запуском. Ранее один из её подрядчиков, швейцарская компания Allseas, объявила о приостановке работы на "Северном потоке-2" из-за угрозы американских санкций.