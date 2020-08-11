Аквалангисты-волонтёры очищают воды Стокгольма

Волонтеры-аквалангисты очищают воды Стокгольма — протоков озера Меларен. За два года им удалось достать 12 тонн свинцовых аккумуляторов, 320 электросамокатов, один автомобиль, мопеды, мотоциклы и еще 30 тонн разных отходов. По словам руководителя движения "Чистый Меларен" Фредрика Йоханссона, масштаб "улова" вгоняет депрессию, но в то же время вселяет надежду растущий штат волонтеров, желающих, как и он, помочь им спасти экологию озера.
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