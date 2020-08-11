"Долгоиграющие" последствия коронавируса

Сильная усталость, одышка, приступы тахикардии. На эти симптомы COVID-19 всё чаще жалуются французы спустя несколько недель и даже месяцев после заражения или выписки.

Истории о болезненных отголосках коронавируса в Твиттере рассказывают под общим хэштегом. Одна из них произошла с нашей 23-летней собеседницей, которая заболела ещё в начале марта.

"Вот уже четыре недели я чувствую себя немного лучше, так как начала принимать другой препарат. Но до того я не могла водить машину, делать покупки, была вынуждена оставаться дома, в четырёх стенах. Я много спала - по 8-9 часов, плюс к тому - не раз дремала днём, потому что была измучена усталостью, выхолощена. Когда я пыталась читать или сконцентрироваться на просмотре фильма, не проходило и часа, как у меня начинала болеть голова", - рассказывает Полин Серак.

Госпиталь Ренна провёл исследование. Врачи следили за самочувствием 400 короновирусных больных, которые не были госпитализированы. У 15-20% из них наблюдались симптомы через два месяца после выявления заболевания. Это были в большинстве своём молодые женщины, причём со стойким иммунитетом.

"Похоже, что пациенты с сильным иммунитетом подвергаются наибольшему риску возникновения этих симптомов. То есть мы считаем, что их лейкоциты, антитела, иммунная система слишком усердствуют в борьбе с болезнью. Что вызывает такие симптомы многие недели спустя. К счастью, состояние больных приходит в норму, и, что главное, - они не заразны", - объясняет Пьер Татевин, заведующий инфекционным отделением госпиталя г. Ренна.

Пациенты с "долгоиграющими" последствиями COVID-19 устроили даже своеобразный флешмоб в соцсетях, призывая сограждан серьёзней относиться к опасности заражения и соблюдать все меры профилактики.