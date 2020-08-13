Рост заражений в Западной Европе

Коронавирус не отступает - в ряде стран Западной Европы отмечен новый всплеск заражений.

Испания

Такой картины здесь надеялись больше не увидеть - в Сарагосе для лечения пациентов с коронавирусом разворачивается полевой госпиталь. Испания возглавляет список стран, лидирующих по масштабам нового всплеска инфекции в Западной Европе. Эксперты говорят, что в ближайшее время ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

Германия

Берлин уже предостерег немцев от поездок в некоторые районы Испании. Тем временем в Германии был зафиксирован самый большой суточный рост числа заражений коронавирусом за три месяца - более 1200 случаев. Многие привезли инфекцию из отпусков.

На этом фоне в стране открываются школы, хотя споры о том, должны ли дети носить в классах маски, продолжаются.

Мигель Гонгора, глава Берлинского комитета государственных школ:

"С нашей точки зрения, ношение масок особенно оправдано. Таким образом вы можете защитить и себя, и других. Но также важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно в классе - есть предложение носить маски и в классах".

Греция

Наиболее резкий суточный рост заражений с начала пандемии отмечен и в Греции - 260 случаев. И это лишь продолжение пугающей тенденции последнего месяца. По данным греческого минздрава, за сутки от коронавируса скончались еще два человека, а общее число жертв достигло 216. Ухудшение ситуации власти объясняют нарушением правил социального дистанцирования в ресторанах, барах и других общественных местах.

Великобритания

А в Великобритании количество смертей от COVID-19 сократилось более чем на 5 тысяч - но это связано с изменением методики подсчета. Ранее Служба общественнного здравоохранения Англии учитывала все случаи смерти людей, у которых был обнаружен коронавирус, даже если причина смерти была совершенно другой и произошла она значительно позднее момента заражения. Теперь в статистику попадают лишь летальные исходы в течение 28 дней с момента выявления заболевания лабораторным методом.