Бейрут: от взрыва к протестам

Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между силовыми структурами и активистами протестного движения.
Участники антиправительственной демонстрации штурмовали и захватили правительственные здания: в частности МИДа, Минэнергетики, Минэкономики и Министерства охраны природы. По последним данным, армия смогла вытеснить протестующих из здания МИДа.
Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, но охрана смогла дать отпор разъяренной толпе. В ходе столкновений с правоохранительными органами, пострадали сотни демонстрантов. Один сотрудник силовых структур погиб.
Протестующие требуют отставки президента Мишеля Ауна, спикера парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба. Последний призвал к досрочным выборам.
Премьер также сообщил, что расследование взрыва в порту Бейрута не будет долгим. По его словам, произошедшее стало результатом "многолетней коррупции", и пообещал, что все виновные будут найдены.
В этих условиях продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва почти трех тысяч тонн аммиачной селитры в порту Бейрута. Его жертвами стали более 150 человек, около 5 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей остались без крыши над головой.