Бейрут: от взрыва к протестам

Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между силовыми структурами и активистами протестного движения.

Участники антиправительственной демонстрации штурмовали и захватили правительственные здания: в частности МИДа, Минэнергетики, Минэкономики и Министерства охраны природы. По последним данным, армия смогла вытеснить протестующих из здания МИДа.

Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, но охрана смогла дать отпор разъяренной толпе. В ходе столкновений с правоохранительными органами, пострадали сотни демонстрантов. Один сотрудник силовых структур погиб.

Протестующие требуют отставки президента Мишеля Ауна, спикера парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба. Последний призвал к досрочным выборам.

В понедельник на совете министров я вынесу предложение о проведении досрочных выборов. У нас большая трагедия Хасан Диаб премьер-министр Ливана

Премьер также сообщил, что расследование взрыва в порту Бейрута не будет долгим. По его словам, произошедшее стало результатом "многолетней коррупции", и пообещал, что все виновные будут найдены.

Пусть Бог отомстит за то, что они сделали с народом. Они похоронили людей заживо, и им все равно. Они будут добивать нас, пока мы еще живы. Чего еще они от нас хотят? Пусть они боятся Бога. Эти люди теперь даже посылают своих детей за границу одна из протестующих

В этих условиях продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва почти трех тысяч тонн аммиачной селитры в порту Бейрута. Его жертвами стали более 150 человек, около 5 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей остались без крыши над головой.