Масочный режим в Париже

С понедельника парижане и гости французской столицы обязаны носить маски на открытом воздухе. Эту меру мэрия города приняла в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом.
Так, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания стало обязательным в таких оживленных районах, как Монмартр, набережная Сены, остров Сите.
Масочный режим распространяется на всех людей старше 11 лет. Несоблюдение правила карается штрафом в 135 евро.
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