Масочный режим в Париже

С понедельника парижане и гости французской столицы обязаны носить маски на открытом воздухе. Эту меру мэрия города приняла в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом.

Так, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания стало обязательным в таких оживленных районах, как Монмартр, набережная Сены, остров Сите.

Масочный режим распространяется на всех людей старше 11 лет. Несоблюдение правила карается штрафом в 135 евро.