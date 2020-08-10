В Гонконге задержан медиамагнат

Полиция Гонконга в понедельник задержала оппозиционного медиамагната Джимми Лая. После чего были проведены обыски в офисе, принадлежащей ему газеты "Пинго жибао" с участием 200 стражей правопорядка. Кроме того задержан ряд руководящих сотрудников газеты и двое сыновей Лая. Всех их подозревают в "сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности" и других преступлениях и обвиняют в нарушении нового китайского закона о национальной безопасности Гонконга.

Ли Квай Ва, Департамент национальной безопасности: "Пока все идет по плану, и мы надеемся, что скоро закончим и не помешаем работе СМИ".

Мультимиллионер и оппозиционный активист Джимми Лай активно поддерживал прошлогодние антиправительственные демонстрации в Гонконге. Он также пользуется тесными связями с политической элитой США.

30 июня в Китае был принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе страны. Он направлен на борьбу с такими преступлениями, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве максимальной меры наказания пожизненное заключение.