В Гонконге открылось Управление по защите безопасности

Управление по защите национальной безопасности открылось в среду в Гонконге. В торжественной церемонии приняли участие глава новой структуры, руководитель канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге, президент специального административного района.

Полиция перекрыла прилегающие улицы, перед зданием были установлены 2-метровые пластиковые барьеры. Обозреватели отметили, что Управление разместилось в одном из отелей в районе Козуэй-бэй, прямо напротив парка Виктория - традиционного места проведения протестов.

"Наличие закона, которому нужно следовать, - это отправная точка обеспечения национальной безопасности, - заявила Кэрри Лам, глава администрации Гонконга. - Мы должны гарантировать, что закон будет строго соблюдаться, а тот, кто его нарушает, привлекаться к ответственности".

Ранее Лам призвала "не демонизировать" новый закон о национальной безопасности, принятый 30 июня парламентом Гонконга. По заявлению властей, его цель - борьба с угрозой терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными интересами. В числе прочего закон предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, проведение обысков без ордера, возможностью вести следствие и рассматривать дела на территории материкового Китая.

Ряд государств раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает автономию Гонконга и принцип "одна страна - две системы". Власти Китая в ответ призвали не вмешиваться в их внутренние дела.