Политические "органы" Гонконга: почему закон о нацбезопасности вызвал гнев протестующих?

На лицах у них маски, а в руках чистые листы бумаги. Так протестующие в Гонконге выражают страх оказаться за решеткой за свои слова в связи с новым законом о нацбезопасности, введенным китайскими властями.

Помимо борьбы с сепаратистами, подрывной деятельностью и терроризмом с наказанием вплоть до пожизненного заключения,закон разрешает полиции обыскивать дома без ордера и конфисковывать паспорта.

Между тем один из лидеров протестов Джошуа Вонг дал показания в суде по обвинению в подстрекательстве к незаконным митингам.

Пока у нас еще есть какая-то возможность, мы надеемся дать миру понять, что настало время встать на сторону Гонконга, гонконгцам нельзя сбавлять темп Джошуа Вонг активист

Вонг как и другие несогласные уверены, что новый закон фактически прекращают свободу слова. Пекин это отрицает.

Тем временем протестующих поддержали соцсети: Twitter, Facebook, Telegram, Google и TikTok приостановили выдачу данных пользователей властям Гонконга, предусмотренную новым законом.