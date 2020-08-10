Мост для диких обезьян построили в Бразилии. В сотне километров от Рио-де-Жанейро через автотрассу перекинули переход, по которому животные могут спокойно пересекать шоссе, не боясь попасть под колёса. Эко-коридор создали в первую очередь для золотистых львиных тамаринов: это небольшие игрунки с пышной шерстью. В дикой природе этих обезьян осталось чуть более трёх тысяч особей. Леса на бразильском побережье изрезаны дорогами, и миграция для обезьян представляет серьёзную опасность.

Луис Паоло Феррас, ассоциация по сохранению обезьян:

"Самая большая проблема сохранении этих обезьян — именно в отсутствии больших лесов, которые можно было бы превратить в заповедник. Именно это мы и делаем — соединяем изолированные леса в один, например таким вот мостом".

Золотистые игрунки — один из символов Бразилии, но большинство граждан видели их только на банкноте в 20 реалов. В 90-х обезьяны находились на грани исчезновения. Но благодаря усилиям экологов и поддержке властей была проведена программа по реинтродукции игрунок в природу.