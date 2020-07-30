Верблюды терроризируют жителей Астраханской области

Жителей сёл Оранжереи, Федоровка и Ниновка Астраханской области терроризируют ... верблюды. Несколько лет назад их начал разводить местный пенсионер, но из-за возраста забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе и расплодились.

"Вот они все на эту грушу, на цветы, на всё! - рассказывает жительница села Ниновка. - Мы вечерами и ночью гоняем их, встаем, караулим"...

"Утром мы идем на работу, и я боюсь идти, - добавляет ещё одна местная жительница. - Они целой стаей здесь, а если у них гон, как говорится, они могут бежать за человеком!"

Жители сёл боятся выпускать на улицы детей и ходить по одному, особенно теперь, когда у верблюдов появилось потомство, и они стали еще более агрессивными. Дикое стадо насчитывает до 80 особей.

Муниципалитет неоднократно выписывал штрафы 80-летнему Юрию Серебрякову за нарушение правил содержания животных, но он их не оплачивает и никаких мер не предпринимает.

"Я чихал на эти предписания! - говорит он чиновнице, приехавшей вручить ему очередной штраф. - Закройте этот талмуд!"

На все жалобы соседей про сломанные заборы Серебряков отвечает: "А вы посмотрите, какая толщина металла! Это бирюлька. Надо правильно делать этот забор!"

Отчаявшиеся местные жители обратились в СМИ и в районную прокуратуру, которая уже начала проверку. До сих пор муниципалитет заявлял, что не имеет средств организовать отлов стада и его прокорм.