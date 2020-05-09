Зоопарки в карантине: животным приходится менять рацион

Из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, страдают не только люди. В украинском зоопарке, в сорока километрах от Киева, животным пришлось изменить рацион. Зверинец не приносит дохода. Звери не голодают. Но не получают того, к чему привыкли. Обезьянам, львам, тиграм приходится мириться с происходящим. А один из леопардов заметно похудел. "Нам стыдно, а им грустно" - говорит владелец зоопарка.

Михайло Пинчук, владелец зоопарка: "Наш единственный источник дохода - касса на входе в зоопарк. Нас закрыли на карантин, как и всех других. Мы не можем никого пустить, а животных надо содержать точно так же, как и раньше. Вот это самое тяжелое и есть".

А еще животные, в частности, обезьяны, скучают из-за отсутствия посетителей. По началу и сотрудники зоопарка пытались избегать контактов с обезьянами, опасаясь, что те могут заразиться коронавирусом. Проще сказать, чем сделать. .

Михайло Пинчук, владелец зоопарка: "Как они на нас смотрели, потому что мы к ним не заходили. Это просто невозможно перенести. Действительно, ты идешь, они видят, что ты есть, и они не понимают, почему ты не можешь зайти. Они оба садятся у дверей, плачут, обнимают эти двери".

Зоопарк закрыт вот уже почти два месяца. Недавно администрация зверинца обратилась к общественности с призывом поддержать животных. Собрано порядка 7500 долларов. Но этого недостаточно: закупка продовольствия на месяц обходится более чем в 18 000 долларов. С понедельника украинские власти ослабляют карантин. В зоопарке надеются снова увидеть посетителей.