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Самый массовый танец в мире

Более трёх тысяч человек приняли участие в танцевальном фестивале в тибетском районе Маркам. Танец признан самым массовцм в мире организацией WRCA со штаб-квартирой в Лондоне.

Танцорам аккомпанируют музыканты, играющие на сняьцзы, или саньсяне: это трёхструнный инструмент, появившийся более тысячи лет назад, его вариации распространены по всему Китаю и в соседних регионах.

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