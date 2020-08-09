Самый массовый танец в мире

Более трёх тысяч человек приняли участие в танцевальном фестивале в тибетском районе Маркам. Танец признан самым массовцм в мире организацией WRCA со штаб-квартирой в Лондоне.
Танцорам аккомпанируют музыканты, играющие на сняьцзы, или саньсяне: это трёхструнный инструмент, появившийся более тысячи лет назад, его вариации распространены по всему Китаю и в соседних регионах.
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