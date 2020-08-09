Париж: маски обязательны в оживленных местах

Ношение защитных масок на самых оживленных улицах и рынках Парижа станет обязательным с понедельника. Масочный режим внутри помещений во Франции ввели еще 20 июля. Применять ли эту меру на открытом воздухе – осталось на усмотрение региональных властей.

Парижане разделились во мнениях.

Фернан Тайеб, продавец на рынке

"Это необходимо, но сложно. Мы не можем нормально дышать. Нам трудно общаться с клиентами, потому что они тоже носят маски, хотя мы и находимся друг от друга на расстоянии в 1,5 метра".

Томас Берк, покупатель на рынке

"Лучше, если мы все начнем носить маски, и они будут обязательными. Так мы можем работать, а не находиться взаперти".

Из-за опасений распространения коронавируса почти все европейские страны выпустили рекомендации для своих граждан не посещать определенные регионы Испании. Некоторые государства ввели контроль за прибывающими из страны. На данный момент только пять стран – Люксембург, Польша, Португалия, Румыния и Швеция – не дали свои гражданам рекомендаций относительно поездок в Испанию.

Тем временем власти Италии объявили, что круизные лайнеры могут возобновить свою работу с 15 августа.